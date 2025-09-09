Menemen’de Aile İçinde Kavga Oldu

OLAYIN GÜNDEMİ VE GİDİŞATI

İzmir’in Menemen ilçesinde meydana gelen bir olay, dramatik bir şekilde sonuçlandı. Babasını öldüren ve annesini de aynı bıçakla yaralayan 16 yaşındaki lise öğrencisi H.U.B.’nin (16) hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 7 Eylül tarihinde yaşanan bu hadisede, H.U.B. annesi N.B. (47) tarafından polise yapılan ihbarda, ailecek dışarı çıkmayı önerdiklerinde H.U.B.’nin bu teklifi kabul etmediği ve ardından tartışma çıktığı söyleniyor. Dışarı çıkıp döndüklerinde ise H.U.B.’nin mutfaktan aldığı bıçakla onlara saldırdığı ifade edildi.

POLIS EKIPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, “Aile içi kavga” ihbarı üzerine gittikleri evde kapının açılmaması üzerine balkon kapısını kırarak içeri girdi. İçeride H.U.B., annesi N.B. ve babası Barış B. (47) kanlar içinde bulundu. Hızla ambulans çağrılarak yaralılar Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Barış B., sağ boyun, sol kol ve diğer bölümlerdeki çok sayıda bıçak darbesine maruz kalarak doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

N.B. ise sol kol ve sol kürek kemiği bölgesinde 15 bıçak darbesi alarak hayati tehlikesi olmaksızın tedavi altına alındı. H.U.B. ise vücudunda yaklaşık 30 kesik bulunan ve sol akciğerinin de hasar gördüğü belirlendi. İlk tedavisinin ardından daha ileri bir müdahale için Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. H.U.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavi sürecinin yakından takip edildiği ifade edildi.

ANNE’NİN İFADESİ

Anne N.B., polise verdiği ifadede, H.U.B.’nin dışarı çıkmak için kendilerine katılmayı reddettiği ve ardında tartışma çıkardığını belirttikten sonra evden ayrıldığını açıkladı. Dışarıda bulundukları sırada H.U.B.’nin döndüğünde mutfaktan aldığı bıçakla kendilerine saldırdığını ifade etti. Olayın sebebi ve detayları konusunda derinlemesine bir inceleme başlatıldığı haberleri gelmektedir.