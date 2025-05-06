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Menemen’de Dron Uçurup Tutuklandılar

POLİS, UYUŞTURUCU SEVKİYATINI YAPAN DRONU DÜŞÜRDÜ

Menemen ilçesinde, uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren şüpheliler, polis tarafından kullanılan dron ile takibe alındı. Çalışmalar sonucunda dron, polis tarafından havada vurularak düşürüldü. Düşen dronun içinden uyuşturucu maddeler çıktı ve sevkiyatı yapan iki kişi yakalandı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, özelleşmiş bilgi aldıktan sonra harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapan kişilere yönelik başarılı bir operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde taşıyan dron düşerken, Ö.G.T. (26) ve D.G. (26) adlı şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan detaylı araştırmada, şüphelilerin sakladıkları diğer uyuşturucu maddelerin yerleri tespit edildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyon sırasında toplamda 392 sentetik ecza, 155 adet satışa hazır esrar maddesi ile dron ve onun ekipmanları ele geçirildi. Emniyet işlemleri sonucunda, şüpheliler adliyeye sevk edildi ve burada tutuklandı. Bu olay, Menemen’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir başarı olarak kaydedildi.

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