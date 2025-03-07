Menemen’de İkinci El Araç Yangını

İKİNCİ EL ARAÇTA ŞOK EDİCİ DURUM

İzmir’in Menemen ilçesinde ikinci el araç satın alan bir vatandaş, satıcıdan “Aracın hiçbir problemi yok” ifadesini duydukten sonra noter satışını gerçekleştirdi. Ancak, sefalet içerisinde aracının motor kısmından dumanlar çıkmaya başlamasıyla birlikte hayatında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

ARAÇ ALEV ALDI, İTFAİYE MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Seyir halindeyken dumanların yükselmesi üzerine panikleyen vatandaş, durumu hemen fark etti. Aracın aniden alev almasıyla birlikte, çevreden yardıma koşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunsa da, ne yazık ki araç kullanılamaz hale geldi. Yaşanan bu olay, ikinci el araç alımında dikkat edilmesi gereken unsurları bir kez daha gözler önüne serdi.