Menemen’de Lise Öğrencisi İnfaz Etti

MENEMEN’DEKİ TRAJEDİK OLAY

İzmir’in Menemen ilçesinde, lise öğrencisi H.U.B. (16), babasını öldürüp annesini bıçakla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. H.U.B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtiliyor. Anne N.B. (47), ailecek dışarı çıkmayı önerdikleri H.U.B’nin bu teklifi reddettiğini ve ardından tartışma çıkardığını, dışarı çıkıp döndükten sonra mutfaktan aldığı bıçakla kendilerine saldırdığını anlattı. Olay, 7 Eylül tarihinde Menemen ilçesi 1343 Sokak’taki bir evde gerçekleşti.

POLİS MÜDAHALESİ VE KURBANLARIN DURUMU

Polis ekipleri, ‘aile içi kavga’ ihbarı üzerine olay yerine gitti. Kapıyı açan olmayınca balkon kapısını kırarak eve girdiler. İçeride lise öğrencisi H.U.B., annesi N.B. ve babası Barış B. (47) kanlar içinde bulundu. Yaralılar, ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağ boynunda, sol ve sol kol kısımlarında çok sayıda bıçak yarası bulunan Barış B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.B., sol kol ve sol kürek kemiğinde hayati tehlike arz etmeyecek şekilde 15 bıçak darbesi almışken, H.U.B.’nin vücudunda 30’a yakın kesik olduğu ve sol akciğerinin söndüğü tespit edildi. H.U.B., ilk müdahalesinin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

N.B., polise verdiği ifadede H.U.B’nin dışarı çıkmayı reddedip tartışma başlattığını ve evden ayrıldığını aktardı. O sırada üzerlerini değiştirmek için hazırlık yaparken, dönen H.U.B.’nin mutfaktan aldığı bıçakla kendilerine saldırdığını belirtti.