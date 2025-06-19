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Menemen’de NARKOTİK yakaladı, Y.G. tutuklandı

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİ ARAÇTA UYUŞTURUCU BULDU

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Menemen ilçesinde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu ve arama yaptı.

10 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada otomobilde 10 kilo 40 gram metamfetamin bulundu. Bu operasyon sonucunda Y.G. adlı şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Y.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklama kararı alındı.

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