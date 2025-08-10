Haberler

Menemen’den Ayrılanlar Farklı Kulüplere Geçiyor

MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ’NDE DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR

2’nci Lig’de yeni sezon öncesinde transfer sürecine henüz başlamayan Menemen Futbol Kulübü’nden ayrılan oyuncular, farklı kulüplerde kariyerlerine devam ediyor. Geçen sezondan önemli birçok futbolcusunu kaybeden Menemen’de, kiralık olarak forma giyen oyunculardan biri olan Çağrı Fedai, 1’inci Lig’e geçiş yaptı.

ÇAĞRI FEDAYI, AMED SPORTİF’İ SEÇTİ

Genç yetenek Amed Sportif ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe’nin kadrosunda bulunan 19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kiralık olarak geldiği Menemen FK’da toplamda 13 maçta görev yaptı. Bu yeni transferle birlikte Menemen’de yaşanan kadro değişikliği sürüyor.

