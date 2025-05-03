Menemen FK, 3-2 ile galip geldi

MENEMEN FK, PLAY-OFF AVANTAJINI KAZANDI

2’nci Lig Kırmızı Grup’ta Menemen FK, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor’u 3-2 yenerek normal sezonu 4’üncü sırada tamamladı. Bu başarı, Menemen FK’nın Play-Off etabında ev sahibi takım avantajını kazanmasına yol açtı. Maça hızlı bir başlangıç yapan Menemen FK, 5’inci dakikada Emirhan’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İKİ GOL DE SEÇİM CAN’DAN

12’nci dakikada Seçim Can’ın attığı golle menfaatini katlayan sarı-lacivertliler, durumu 2-0 yaptı. Beyoğlu takımı Play-Off mücadelesinde geri dönüş sağlama çabası gösterirken, 65’inci dakikada Fatih’in golüyle farkı 1’e indirdi. Ardından, 69’uncu dakikada Bilal, maça denge getiren golü kaydetmeyi başardı ve skor 2-2 oldu.

SON DAKİKA GOLÜYLE GALİBİYET

Menemen FK’dan Seçim Can, 88’inci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımının 3’üncü golünü attı. Mücadele sonucunda sahadan galip ayrılan Menemen FK, 64 puan toplayarak ligi 4’üncü sırada tamamladı ve Play-Off’ta 5’inci sırada yer alan Vanspor ile eşleşti.