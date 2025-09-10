Haberler

Menemen FK, Alanyaspor’dan Kaleci Kiraladı

KALICI TRANSFER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 3 maçta 6 puan toplayan Menemen Futbol Kulübü, Süper Lig’den kaleci transferi yapıyor. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon Alanyaspor’da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Yusuf Karagöz’ü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Yusuf Karagöz, Kulüp Başkanı Bilgin Tokul ile bir araya gelerek “sözleşmesini imzaladı.” Alanyaspor altyapısından çıkan bu 25 yaşındaki kaleci, kariyeri boyunca Süper Lig’de 14 karşılaşmada görev yaptı.

ÖNEMLİ

