Menemen FK, Alper Efe Pazar’ı Kattı

MENEMEN FK YENİ TRANSFERLERİYLE GÜÇLENİYOR

Menemen FK, Samsunspor’dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Efe Pazar’ı transfer ederek kadrosunu güçlendiriyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından olan Menemen FK, yeni sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, son olarak Alper Efe Pazar’ı kiralık olarak kadrosuna dahil etmeyi başardı.

ALPER EFE PAZAR’A HOŞ GELDİN MESAJI

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Samsunspor’dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Efe Pazar’ı satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kiralık olarak kadromuza dahil etmiştir. Alper Efe Pazar’a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz” denildi. Menemen FK ayrıca, daha önce Hakan Özkan, Batuhan Özduran, Çağan Taş, Özkan Karabulut ve Efe Taylan Altunkara gibi isimlerle de transfer anlaşmalarına imza atmış durumda.