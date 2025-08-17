Menemen FK, Çağan Taş’ı Transfer Etti

MENEMEN FK YENİ TRANSFERİ AÇIKLADI

Menemen FK, Gaziantep FK’dan genç bir yetenek olan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağan Taş’ı transfer etti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımları arasında yer alan Menemen FK, yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmalarına hız verdi. Bir süre önce teknik direktörlük görevine Bilal Kısa’yı atayan sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarında da aktif bir rol üstleniyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir temsilcisi, dış transferde Adana 01 FK’dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan ile Kuşadasıspor’dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran’ı kadrosuna kattı. Transferlerine hız kesmeden devam eden Menemen FK, son olarak Gaziantep FK’dan Çağan Taş ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Gaziantep FK’dan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağan Taş ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Çağan Taş’a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz” denildi.

KADRO GÜÇLENİYOR

Bu transferler ile birlikte Menemen FK, yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedefliyor. Genç oyuncularla ve tecrübeli transferlerle kadrosunu zenginleştiren kulüp, taraftarları için umut verici bir sezon geçirmeyi planlıyor.