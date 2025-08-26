Menemen FK’da Bilal Kısa Yolda

TEKNİK DİREKTÖR BİLAL KISA HAZIRLIKLAR YÜRÜTÜYOR

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta yeni göreve gelen Menemen Futbol Kulübü teknik direktörü Bilal Kısa, sezonun açılış maçında Yeni Mersin İdmanyurdu’nu 4-1 mağlup ettiklerini ifade etti. Sezona belirsizlik içinde hazırlanan ve transfer gerçekleştiremeyen Menemen FK, Başkan Bilgin Tokul’un kulübü devretme kararından vazgeçmesiyle birlikte daha aktif bir sürece girdi. Kısa, maratona iyi başlamak gerektiğini vurguladı.

GALİBİYET SEVİNDİRİYOR AMA…

Genç teknik adam, “Sezona başlangıçlar önemlidir. Takım ve benim adıma 4-1’lik bir skorla sahadan 3 puanla ayrılmak çok güzel. Ancak eksikliklerimizin olduğunu biliyoruz ve daha güçlü rakiplerle karşılaşacağız” şeklinde konuştu. Bilal Kısa, oyunculara kısa sürede isteklerini aktardıklarını ve bunların sahaya yansıdığını belirtti. Ayrıca, lige iyi bir başlangıç yapmanın önemini vurguladı.

GELECEK MAÇLARA ODakLANIYORUZ

Kısa, “Yeni Mersin İY maçı geride kaldı, artık Arnavutköy Belediyespor maçına odaklanacağız” diyerek, takıma sahip çıkan Başkan Tokul’a teşekkür etti. Geçen sezondan birçok oyuncunun ayrıldığını fark ettiğini belirten Kısa, “Buraya gelirken tüm zorlukları bilerek geldim. Takım içinde eksikliklerimiz var. Başkanımız ve sportif direktörümüz gerekli çalışmaları yapıyor. Kulübümüz yapısına uygun en az 3-4 transfer yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.