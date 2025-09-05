Haberler

Menemen FK, Dersler Aldıklarını Açıkladı

TEKNİK DİREKTÖR CUMHURİYET HAFTASI KONUŞTU

2’nci Lig Kırmızı Grup’ta ilk haftada genç oyuncularla saha çıkan Yeni Mersin İdmanyurdu’nu mağlup ettikten sonra, geçtiğimiz hafta evinde Arnavutköy Belediyespor’a 3-0 yenilen Menemen Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör Bilal Kısa, yaşanan süreçten dersler aldıklarını vurguladı. Menemen FK, Pazar günü Adanaspor deplasmanına çıkacak. Bilal Kısa, “Arnavutköy Belediyespor karşılaşmasında kalemizde erken bir gol gördük. Fakat futbolcularımız genel olarak oyunsal anlamda iyi bir performans sergiledi. Basit hatalar nedeniyle goller yedik. Bu maçtan önemli dersler almış durumdayız ve bu konular üzerinde çalışıyoruz. Genç ve yeni bir ekip olarak çok çalışarak, arzuladığımız futbolu sahaya yansıtmak istiyoruz” diye konuştu.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bilal Kısa, transfer konusunda yönetimin temaslarının sürdüğünü belirterek, hücum hattını güçlendirmek için 8, 10 numara ve kanat oyuncuları almak istediklerini ifade etti.

