Menemen FK, Efe Taylan’ı Kiraladı

MENEMEN FK YENİ BİR TRANSFER YAPTI

2’nci Lig Kırmızı Grup’ta sezona hazırlanan Menemen Futbol Kulübü, kadrosunu güçlendirme çabası kapsamında önemli bir transfer gerçekleştirdi. Kulüp, Manisa FK’dan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Efe Taylan Altunkara’yı sezon sonuna kadar kiralayarak satın alma opsiyonunu da aldı.

EFECAN TAYLAN’IN İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Efe Taylan Altunkara’nın imza törenine Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul katıldı. Geçen sezon birinci ligde Manisa formasıyla 22 maça çıkıp 1 gol atan genç oyuncunun, daha önce İzmir Çoruhlu FK ve Pazarspor gibi takımlarda da kiralık olarak görev aldığı biliniyor.

Starship Roketinin Uçuşu Tamamlandı

SpaceX, Starship roketinin onuncu test uçuşunu başarıyla tamamladı. Roket, sahte Starlink uydularını yörüngeye yerleştirirken yeni ısı kalkanı karolarını da test etti.
Nazalin Selvi, YKS’yi Kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinden görme engelli 17 yaşındaki Nazalin Selvi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı başarıyla geçerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Hayallerinin peşinden koşacağını ifade etti.

