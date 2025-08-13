Haberler

Menemen FK Emre Keskin ile anlaştı

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 24 Ağustos’ta başlayacak yeni sezon öncesinde Menemen Futbol Kulübü, uzun süren sessizliğini bozup teknik direktörlük görevi için Galatasaray ve A Milli Takım’ın eski futbolcusu Bilal Kısa’yı atadı.

Sarı-lacivertli ekip, iç transferde de hareketliliğe geçti. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Emre Keskin ile 1 yıllığına yeniden anlaşma sağladı. Son 3 sezon boyunca takımda yer alan Emre, geçen dönemde toplamda 33 maçta, bunların 29’unu ilk 11’de tamamladı.

Menemen FK’da kulübü devretme planlarını askıya alan Başkan Bilgin Tokul, teknik direktör Bilal Kısa ile bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı. Bilal Kısa, ardından takımla ilk antrenmanına başlamış oldu.

