Menemen FK, Hakan ve Batuhan’ı transfer etti

MENEMEN FK TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

Menemen FK, 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden bir ekip olarak transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Takım, Adana 01 FK’dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan ve Kuşadasıspor’dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran ile anlaşma sağladı. Son dönemde sessizliğini bozan İzmir kulübü, yeni oyuncularıyla kadrosunu güçlendiriyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Adana 01 FK’dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan ile 1 yıllık, Kuşadasıspor’dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran ile de 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Batuhan ve Hakan’a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz” denildi. Yeni transferler, Menemen FK’nın hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak.

Rize’de 5 Yaşındaki Çocuk Köpek Saldırısına Uğradı

Rize'de 5 yaşındaki Yener Topçu, babasıyla beraberken sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Baba, bu tür olayların önlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Muğla’da Öğrenciler İçin Yeni Yurt

Muğla'da, Milli Piyango Kız Yurdu'nda deprem riskine karşı yıkılan binaların yerine modern yapılar inşa edilecek. Proje, gençlerin güvenli bir yaşam alanına kavuşmasını amaçlıyor.

