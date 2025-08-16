Menemen FK, Hakan ve Batuhan’ı transfer etti

MENEMEN FK TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

Menemen FK, 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden bir ekip olarak transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Takım, Adana 01 FK’dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan ve Kuşadasıspor’dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran ile anlaşma sağladı. Son dönemde sessizliğini bozan İzmir kulübü, yeni oyuncularıyla kadrosunu güçlendiriyor.

YENİ İMSALLER KADRODA

Kulüpten yapılan açıklamada, “Adana 01 FK’dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan ile 1 yıllık, Kuşadasıspor’dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran ile de 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Batuhan ve Hakan’a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz” denildi. Yeni transferler, Menemen FK’nın hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak.