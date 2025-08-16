Haberler

Menemen FK, İki Transfer Gerçekleştirdi

MENEMEN BELEDİYESİ FUTBOL KULÜBÜ TRANSFER HAMLELERİ YAPIYOR

Yeni sezonda 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek Menemen Futbol Kulübü, transfer konusunda sessizliğini bozarak iki takviye gerçekleştirdi. Kulübü devretme planının rafa kalkmasından sonra, Nihat Yılmaz sportif direktörlük görevine ve Bilal Kısa teknik direktörlük görevine getirildi. Sarı-lacivertliler, Adana 01 FK’dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan ile, Kuşadasıspor’dan ise 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran’ı kadrosuna kattı.

BAŞKAN TOKUL’DAN AÇIKLAMALAR

Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul, Hakan ile 1 yıl, Batuhan ile ise 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda ise şu ifadeler yer aldı: “Kulübümüz, Adana 01 FK’dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Hakan Özkan’a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz. Kulübümüz, Kuşadasıspor’dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Batuhan Özduran’a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz.”

