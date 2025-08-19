Menemen FK, Kaleci Özkan’ı Transfer Etti

MENEMEN FK TRANSFER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Menemen FK, mevcut sezon öncesi kadro oluşturma çalışmalarını hızlandırdı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen FK, geçtiğimiz günlerde Bilal Kısa’yı takımın başına getirirken dış transfere de hızlı adımlarla devam ediyor.

ÖZKAN KARABULUT KADRODA

Sarı-lacivertli ekip, son olarak Sarıyer’de forma giyen 34 yaşındaki kaleci Özkan Karabulut’u kadrosuna kattı. Menemen FK’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Sarıyer’de forma giyen 34 yaşındaki kaleci Özkan Karabulut ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Özkan Karabulut’a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz” denildi. Bu transfer ile birlikte takım, Hakan Özkan, Batuhan Özduran ve Çağan Taş gibi diğer yeni oyuncuları da kadrosuna dahil etmiş oldu.

GELECEK HEDEFLERİ

İzmir temsilcisinin transfer çalışmalarının, sezon hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğu görülüyor. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte Menemen FK, ligdeki performansını artırarak başarılı bir sezon geçirmeyi planlıyor.