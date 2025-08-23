Menemen FK, Mersin İdmanyurdu ile oynayacak

MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ SEZONA MERHABA DİYOR

2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, sezonun ilk karşılaşmasında yarın Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda buluşacak. Müsabaka, Mersin Stadı’nda Umut Yalçınkaya’nın yönetiminde saat 19.00’da başlayacak.

YENİ GÖREVLERİNİ ÜSTLENİYORLAR

Yeni bir yapılanma sürecinde olan sarı-lacivertlilerde, sportif direktör Nihat Yılmaz ve teknik direktör Bilal Kısa, kendi takımlarının başındaki ilk resmi maçlarına çıkacak. Büyük bir heyecanla beklenen bu müsabaka, ekip için önemli bir başlangıç oluşturacak.

KALECİYLE ANLAŞMA SAĞLANDI

İzmir temsilcisi ayrıca, sözleşmesi sona eren kaleci Emir Akay’ı takımda tutma kararı aldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 22 yaşındaki file bekçisi ile 1 yıllık yeni bir anlaşma gerçekleştirildi. Bu gelişme, Menemen FK’nın kadro istikrarını sağlamayı hedeflediğini gösteriyor.