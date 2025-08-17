Menemen FK, Transferlerine Hız Verdi

MENEMEN FK TRANSFER HAMLELERİ YAPIYOR

2’nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Futbol Kulübü, transfere hız veriyor. Adana 01 FK’dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan ile Kuşadasıspor’dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran’ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK’dan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağan Taş’ı da transfer etti.

ÇAĞAN TAŞ’A HOŞGELDİN MESAJI

Yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, Gaziantep FK’dan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağan Taş ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Çağan Taş’a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Menemen FK, yeni transferleriyle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.