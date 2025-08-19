Menemen Futbol Kulübü, Özkan Karabulut’u Dâhil Etti

MENEMEN FK TRANSFER HAREKATINI SÜRDÜRÜYOR

2’nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, en son Sarıyer’de oynayan deneyimli kaleci Özkan Karabulut’u kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 34 yaşındaki kaleci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

ÖZKAN KARABULUT’A HOŞGELDİN

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Sarıyer’de forma giyen 34 yaşındaki kaleci Özkan Karabulut ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Özkan Karabulut’a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. İmza törenine kulüp başkanı Bilgin Tokul’un da katıldığı bildirildi.

ÖZKAN KARABULUT’UN KARIYERİ

Kariyerine Gençlerbirliği’nde başlayan Özkan Karabulut, ardından Ankaraspor, Boluspor, Karşıyaka, Ankara Keçiörengücü, Kahramanmaraşspor, Etimesgut Belediyespor, 1461 Trabzon ve Sarıyer takımlarında görev yaptı.