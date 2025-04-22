Menenjit, çocuklar için tehlikeli

MENENJİTİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanması sonucu oluşan menenjitin çocukluk döneminde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, “Normalde çocuklarda menenjit vakaları ilkbahar ve sonbaharda görülüyor. Bu dönemlerde bakteriyel olanlar daha ölümcül seyrediyor. Saatler içinde hayati risk oluşturabiliyor. Ancak, erken teşhis ile tedavi edilebilir bir hastalıktır” şeklinde konuştu.

MENENJİTİN NEDENLERİ VE TEHLİKELİ DOĞASI

Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Prof. Dr. Ahmet Güzel, menenjitin en sık nedeninin virüs, bakteri ve mantar kaynaklı mikroorganizmalar olduğunu vurguladı. Bakteriyel menenjitin oldukça hızlı bir şekilde tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ve bu nedenle erken tanının çok önemli olduğunu ifade etti. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında vaka artışı yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Güzel, menenjit vakalarının toplu alanlardaki temas yoluyla hızla yayılabileceğine dikkat çekti.

ÇOCUKLARDA BELİRTİLERİN FARKLILIĞI

Menenjitin çocuklarda yaş grubuna göre farklı belirtilerle kendini gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Güzel, “Bebeklerde emme sorunları, sürekli ağlama ve bıngıldakta şişlik dikkat çekerken; daha büyük çocuklarda baş ağrısı, ense sertliği, yüksek ateş, ışığa hassasiyet, morluklar ve hatta havale gibi bulgular görülebilir. Bu belirtiler ciddiye alınmalıdır” dedi.

BULAŞ NEDENLERİ VE HİJYEN ÖNEMİ

Ortak kullanım eşyalarının bulaş açısından büyük risk taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Güzel, “Çocukların kalem, silgi, cetvel gibi eşyaları paylaşmaları ya da ağzına götürüp tekrar başkasına vermeleri enfeksiyonun yayılmasına yol açabiliyor. Ayrıca, gençler arasında elektronik sigara paylaşımı gibi alışkanlıklar da riski artırıyor” diye ekledi. Çocukların toplu ortamlarda el hijyenine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Güzel, “Ateşi olan veya şüpheli bulgular gösteren çocuklar kesinlikle okula veya oyun alanlarına gönderilmemelidir. Hasta bireylerin maske takması ve yakın temastan kaçınması şart” dedi.

KORUNMADA EN ETKİLİ YÖNTEM: AŞI

Prof. Dr. Güzel, menenjitten korunmada en etkili yöntemin aşılamanın olduğunu vurgulayarak, “Aşı, menenjitten korunmada elimizdeki en güçlü silahtır. Çocukların menenjit aşılarını eksiksiz yaptırması, bu tehlikeli hastalığa karşı koruma sağlamanın en etkili yoludur” dedi.