Menfezde Vahşet: Bebeği Öldürüp Attılar

İKİ ZANLI TUTUKLANDI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, iki yıl önce bir bebeği öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişiye yönelik tutuklama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 30 Mart 2023’te yol kenarında bulunan bir bebek cesediyle ilgili olarak Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araştırma başlattı.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucunda, yabancı uyruklu bir kadının, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği erkek arkadaşı ile birlikte öldürdüğü ve cesedi menfez kenarına bıraktıkları belirlendi. İlgili ekipler, durumu netleştirmek amacıyla iki kişiyi gözaltına aldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Gözaltına alınan B.M. ve H.M., jandarmada gerçekleştirilen işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, her iki zanlı için tutuklama kararı verdi.