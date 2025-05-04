Menfi, Libya’ya Döndü, Karşılandı

DÖNÜŞ TÖRENİ

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’nin yurt dışındaki tedavisinin ardından ülkeye geri döndüğü bildiriliyor. Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Menfi için Mitiga Uluslararası Havalimanı’nda resmi bir karşılama töreni düzenlenmiş. Menfi, burada Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve çok sayıda Libya’lı yetkili tarafından karşılanmış.

TEDAVİ SÜRECİ

Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi’nin nisan ayı ortasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi amacıyla Almanya’ya gittiği belirtiliyordu. Bu dönüş, sağlık durumu açısından bir iyileşmenin göstergesi olarak dikkat çekiyor.