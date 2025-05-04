Haberler

Menfi, Libya’ya Döndü, Karşılandı

DÖNÜŞ TÖRENİ

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’nin yurt dışındaki tedavisinin ardından ülkeye geri döndüğü bildiriliyor. Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Menfi için Mitiga Uluslararası Havalimanı’nda resmi bir karşılama töreni düzenlenmiş. Menfi, burada Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve çok sayıda Libya’lı yetkili tarafından karşılanmış.

TEDAVİ SÜRECİ

Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi’nin nisan ayı ortasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi amacıyla Almanya’ya gittiği belirtiliyordu. Bu dönüş, sağlık durumu açısından bir iyileşmenin göstergesi olarak dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Brezilya Polisi, 2 Şüpheliyi Gözaltına Aldı

Brezilya'da polis, Lady Gaga'nın Rio'daki konsere yönelik bombalı saldırı planlayan iki kişiyi yakaladı. Şüphelilerin, el yapımı patlayıcılarla saldırı düzenleme amacı güttüğü öğrenildi.
Haberler

Geosis Boluspor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor’u yendi

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Geosis Boluspor, Kocaeli'de Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 10-1 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. Maçta birçok gol ve dikkat çekici performans sergilendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.