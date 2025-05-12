Mengen’de Etkinlikte Anneler Eğlendi

ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Bolu’nun Mengen ilçesinde Anneler Günü nedeniyle özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Mengen Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlikte katılan anneler, müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı ve çeşitli ikramların tadını çıkardı. Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, eşi Leyla Turan ve belediye yetkilileri de etkinliğe katılarak annelerin özel gününü kutladı.

ŞİİR VE TÜRKÜ DİNLETİSİ İLE SANAT DOLU BİR GÜN

Mengen’de, Hasbihal ekibi tarafından hazırlanan şiir ve türkü dinletisi de sanatseverlerle buluştu. Mengen Aşçılık ve Gastronomi Kampüsü etkinlik salonunda gerçekleştirilen dinleti, birçok kişi tarafından yoğun ilgi gördü. Programa, Belediye Başkanı Vural Turan’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci ile Bolu, Bursa, Eskişehir, Ankara ve diğer şehirlerden gelen misafir sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

ETKİNLİK GELİRİ İLE SPOR MALZEMESİ ALINACAK

Etkinlikte elde edilen gelir, ilçedeki okullara spor malzemesi alınması amacıyla kullanılacak. Ayrıca dinleti kapsamında türkü ve şiirlerin yanı sıra Seymen ekibi ve Efelerin gösterileri de izleyicilerden tam not aldı. Başkan Turan, burada yaptığı konuşmada Hasbihal ekibine, etkinliğe destek veren tüm katılımcılara ve gönüllülere teşekkür etti.