Mengen’de Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi

KAÇAK KAZI OPERASYONU

Bolu’nun Mengen ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalanıyor. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mengen’de ormanlık bir alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçiyor.

SUÇÜSTÜ YAKALAMA VE EŞYALARIN ELE GEÇİRİLMESİ

Belirlenen bölgeye operasyon yapan ekipler, 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakalıyor. Operasyonda, ele geçirilen malzemeler arasında 1 jeneratör, 2 kırıcı-delici makine, hava pompası, dalgıç pompa, manyetik ateşleyici kutusu ve çeşitli kazı malzemeleri bulunuyor. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülüyor. Üç kişi hakkında adli işlem başlatılıyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

