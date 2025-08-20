Mengen’de Orman Yangını Çıktı, Ekipler Mücadele Ediyor

ORMAN YANGINI MEKANDA ÇIKTI

Bolu’nun Mengen ilçesinde orman yangını meydana geldi ve alevlere müdahale eden ekipler ile büyüyen yangına karşı mücadele sürüyor. Yangın, Mengen-Devrek kara yolunun Kaymakcuma mevkisinde saat 14.30’da başladı.

EKİPLER BÖLGEDE MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Yangını görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale etmeye başlayan ekipler, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda bölge halkı da yangının söndürülmesi için destek veriyor.