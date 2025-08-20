Mengen’de Orman Yangını Görüldü

ORMAN YANGINI GÖRÜNTÜLENDİ

Bolu’nun Mengen ilçesinde meydana gelen orman yangını, dördüncü saatine adım atarken, bölgedeki durum dron ile görüntüleniyor. Yangının, yola yakın bir alanda bulunuyor olması nedeniyle trafik geçişi kontrollü şekilde sağlanıyor. Yangın, 15.00 sularında Mengen ilçesi Kıyaslar köyü mevkiinde D750 Karayolu kenarındaki ormanlık alanda ortaya çıktı.

HIZLA YAYILIYOR

Bilinmeyen bir sebepten kaynaklanan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda orman yangın söndürme, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Bölgedeki hava ve kara müdahaleleri devam ederken, jandarma ekipleri, yangının yola yakın olmasından dolayı trafik akışını kontrollü bir şekilde yönetiyor. Dördüncü saatine giren yangın, bölgedeki görüntülerle takip ediliyor.