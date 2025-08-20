Haberler

Mengen’de Orman Yangını Görüldü

ORMAN YANGINI GÖRÜNTÜLENDİ

Bolu’nun Mengen ilçesinde meydana gelen orman yangını, dördüncü saatine adım atarken, bölgedeki durum dron ile görüntüleniyor. Yangının, yola yakın bir alanda bulunuyor olması nedeniyle trafik geçişi kontrollü şekilde sağlanıyor. Yangın, 15.00 sularında Mengen ilçesi Kıyaslar köyü mevkiinde D750 Karayolu kenarındaki ormanlık alanda ortaya çıktı.

HIZLA YAYILIYOR

Bilinmeyen bir sebepten kaynaklanan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda orman yangın söndürme, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Bölgedeki hava ve kara müdahaleleri devam ederken, jandarma ekipleri, yangının yola yakın olmasından dolayı trafik akışını kontrollü bir şekilde yönetiyor. Dördüncü saatine giren yangın, bölgedeki görüntülerle takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ladik’ te Traktör Devrildi, 6 Yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu traktör virajı alamayarak dereye düştü. Kazada 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Konyaspor, Muleka İle Anlaştı

Konyaspor, 26 yaşındaki Kongolu sol kanat oyuncusu Jackson Muleka ile iki yıllık bir anlaşma yaptı. İmza törenine kulüp yetkilileri katılarak Muleka'ya başarılar diledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.