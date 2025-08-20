Mengen’de Orman Yangını Söndürülüyor

ORMAN YANGINI BOLU’DA ÇIKTI

Bolu’nun Mengen ilçesinde ortaya çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları için 7 helikopter ile havadan destek sağlanıyor. Olay, 15.00 sıralarında Mengen ilçesi Kıyaslar köyü D750 kara yolu yanında bulunan ormanda meydana geldi. Çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın için ihbar yapıldıktan sonra çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekiplerin hem havadan hem de karadan yangına müdahale etmeye devam ettiği belirtiliyor. Bolu Valiliği, yaptığı açıklamada yangının saat 15.00’te Kıyaslar köyü D750 kara yolu köşe mevkiinde başladığını belirtti. “Bugün saat 15.00 sıralarında Bolu ili Mengen ilçesi Kıyaslar köyü D750 kara yolu kenarında orman yangını çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine valiliğimizin koordinesinde; orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Yangına müdahale eden ekipler arasında 7 helikopter, 23 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 yangın ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 145 personel bulunuyor.