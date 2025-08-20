Mengen’deki Orman Yangını Kontrol Altında

YANGIN BOLU’DA ÇIKTI

Bolu’nun Mengen ilçesinde meydana gelen orman yangını, 5’inci saatine girerken Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, “Yangın, kısmi olarak kontrol altına alınmıştır. Ekiplerin çalışmaları sabaha kadar devam ediyor” dedi. Yangın, saat 15.00 civarında Mengen ilçesinin Kıyaslar köyü mevkiinde D750 Karayolu kenarındaki ormanlık bölgede başladı. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, kısa süre içinde rüzgarın etkisiyle yayıldı. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmalarında 7 helikopter, 57 araç ve 200 personel aktif olarak görev aldı. Hava ve karadan yapılan müdahale ile yangın, 5’inci saatinde kısmi olarak kontrol altına alındı. Fakat havanın kararması nedeniyle helikopter desteği sona ererken, ekipler karadan müdahaleye devam ediyor.

VALİ Aydın AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Yangının kısmi olarak kontrol altına alındığını belirten Vali Abdulaziz Aydın, “İlimiz bağlı Mengen ilçemizin Kıyaslar köyünde, D-750 Karayolu üst kenarında saat 15.00’te merkezimize ulaşan bir yangın söz konusu olmuştur. Valiliğimizin koordinasyonunda, 5’i Orman Genel Müdürlüğü’ne ve 2’si Jandarma Genel Komutanlığı’na ait toplam 7 helikopter, 57 araç ve 200’e yakın personelle müdahale devam ediyor. Şu an itibarıyla yangının enerjisinin azaldığını söyleyebiliriz. Yangın, kısmi olarak kontrol altına alınmıştır. Ancak ekiplerimizin çalışmalarına sabaha kadar devam edecektir. Hem soğutma çalışmaları hem de karadan tarama faaliyetleri sürdürülecek” ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını söyleyen Vali Aydın, “Bu yangın nedeniyle yerleşim alanlarına sirayet olmamıştır. Dolayısıyla bir tahliye durumu yaşanmamıştır. Çok şükür, ekip arkadaşlarımızdan ve bölgede gönüllü olarak bulunan vatandaşlarımızdan herhangi bir yaralanma söz konusu değildir. Sabah saatlerinde de ekiplerin helikopter destekli çalışmaları devam edecektir” dedi.

YANGIN ALANI VE ETKİLERİ

Yangının yaklaşık 20 hektarlık bir alanda etkili olduğunu belirten Bolu Valisi Aydın, “Yangın hakkında, yaklaşık 20 hektarlık bir alanın etkilendiğini söyleyebiliriz. Fakat şükürler olsun ki, şu an itibarıyla yangını kısmi olarak kontrol altına aldık. Ekiplerimiz sabaha kadar soğutma çalışmaları yapacaklar. Yangının enerjisinin düştüğünü söyleyebiliriz. Arkada gördüğünüz beyaz duman, sıvı müdahalenin yapıldığını gösteriyor. Dumanın renginden bunu anlayabiliyoruz. Arkadaşlarımız orman içinde çalışmalara devam ediyor. Bu nedenle yangının enerjisinin sürdüğünü ifade edemeyiz. Zaten çok şükür yangını kontrol altına aldık” şeklinde konuştu.