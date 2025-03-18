Mengen’deki Rüya Çiftliği’nde Yangın Çıktı

DENETİM SONRASI YANGIN ÇIKTI

Bolu Valiliği tarafından gerçekleştirilen denetim sonrası faaliyeti durdurulan Mengen Rüya Çiftliği Oteli’nin restoranında yangın meydana geldi. Yangın, Mengen ilçesinin Babahızır köyü mevkiinde oluştu. Alınan bilgilere göre, denetim sırasında tespit edilen eksiklikler nedeniyle otelin restoran kısmı mühürlenerek faaliyetleri durduruldu ve yangın bu bölümde patlak verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ihbarı üzerine olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale etmek için Bolu, Yeniçağa ve Gerede ilçelerinden de takviye ekipler olay yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin hızla yaptığı müdahale ile alevler kontrol altına alındı. Ancak ne yazık ki, yangında otelin restoran bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.