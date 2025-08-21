Mengen’deki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Bolu’nun Mengen ilçesinde meydana gelen yangın, ekiplerin 6 saat süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 20 hektarlık alanı etkiledi ve soğutma çalışmaları hem havadan hem de karadan devam ediyor. Yangın, dün saat 15.00 civarında Mengen ilçesi Kıyaslar köyü yakınlarındaki D750 Karayolu kıyısındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına karşı 7 helikopter, 57 araç ve yaklaşık 200 personel müdahaleye geçti. Ekiplerin gayretleri neticesinde yangın, 6 saat sonunda kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARININ DEVAMI

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığını belirtti. Yangın bölgesinde gece boyunca soğutma çalışmaları devam etti ve sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de ekiplere destek olmaya başladı. Yangının söndürülmesinin ardından, soğutma çalışmaları hem havadan hem de karadan hızla sürüyor.