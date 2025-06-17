Mengzhou Uzay Aracı Test Edildi

MENGZHOU YENİ NESİL İNSANLI UZAY ARACI TESTİ BAŞARILI OLDU

Çin, salı günü, sıfır irtifada gerçekleştirdiği başarılı fırlatma kaçış testi ile yeni nesil insanlı uzay aracı Mengzhou ile önemli bir aşama kaydetti. Bu test, insanlı Ay keşif programında kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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Bu başarı, Mengzhou aracı için yapılan testler arasında yer alıyor ve gelecekteki uzay görevleri için güvenlik ve uygunluk açısından önemli veriler sağlıyor. Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme teknolojisi kullanılarak, bu tür önemli testlerin haberdar edilmesi sağlanıyor.