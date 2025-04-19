Meningokok Hastalığı Artıyor, Dikkat Edin!

MENENJİT VAKALARINDA ARTIŞ GÖREN İLLER

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, Türkiye genelinde meningokok menenjit vakalarında bir artış yaşandığını açıkladı. Kurum, 17 Nisan’da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Kocaeli’nden sonra İstanbul’da da bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan Türk Tabipleri Birliği, “son günlerde artan vakaların aydınlatılmasını” istedi. BBC Türkçe, bu artışlarla ilgili iddiaları bağımsız kaynaklardan doğrulayamıyor. Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili bir bilgi talebine yanıt vermedi.

MENENJİT HASTALIĞINA NEDEN OLAN BAKTERİLER

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre meningokok menenjit hastalığı, damlacık ve solunum yoluyla bulaşıyor. Bu hastalık, askeri kamplar, pazar yerleri, dini ve sportif etkinlikler gibi kalabalık alanlarda daha sık görülüyor. Meningokok menenjit, en çok koruyucu antikorların henüz oluşmadığı 3-12 ay arasındaki bebeklerde görülüyor. Uzmanlar, bu hastalığa karşı en etkili koruma yönteminin aşı olduğunu belirtiyor. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, menenjit hastalığının pnömokok, Hib (hemofilus influenza tip b) ve meningokok bakterileriyle ortaya çıktığını ifade ediyor. Prof. Ceyhan, “Hib’e karşı 2006’dan, pnömokoka karşı 2008’den bu yana Türkiye’de aşılamanın yapıldığını ve bu hastalıkların artık özellikle aşılı çocuklarda görülmediğini” vurguluyor. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılında güncellenen meningokok aşısı bulunmuyor.

AŞILANMA DURUMU VE EKONOMİK ENGELLER

Sağlık Bakanlığı’na göre polisakkarit meningokok menenjit aşının koruyuculuğu 2-3 yıl, konjuge meningokok menenjit aşılarının koruyuculuğu ise beş yıl sürüyor. Bakanlık, bu aşıların ömür boyu koruma sağlamadığını belirterek rutin menenjit aşılarını tavsiye ediyor. Prof. Dr. Ceyhan, bu aşının eczanelerden parayla alınabildiğini ancak “çok pahalı olduğunu” ifade ediyor. Türkiye’de bu aşılama programı olması durumunda meningokok hastalığının yüzde 90-100 arasında önlenebileceğini savunuyor.

Bu durumun “tamamen ekonomik nedenlerle” olduğunu düşünen Prof. Ceyhan, “Milli Savunma Bakanlığı’nın askere giden herkese bu aşıyı ücretsiz olarak yaptığını” belirtiyor. Ayrıca, “Suudi Arabistan devleti de aşıyı yaptırmamış kişileri kabul etmediği için Hac’a giden herkese de yine bu aşı yapılıyor. Ancak genel çocukluk aşılaması yapılmıyor” diyor. Türk Tabipleri Birliği’nden Dr. Emrah Kırımlı, “Tek dozu 3 bin TL civarında bir aşıdan bahsediyor” diyerek ailelerin bu aşının yükünü taşıyamayacağını ifade ediyor.

MENENJİTİN BELİRTİLERİ VE RİSKLERİ

Sağlık Bakanlığı’na göre akut menenjit vakalarının yüzde 85’i pnömokok, haemophilus influenzae ve neisseria meningitidis isimli bakterilerden kaynaklanıyor. Sağlık Bakanlığı, mümkün olan en kısa sürede antibiyotik tedavisine başlamak gerektiğini belirtiyor. Antibiyotik tedavisine rağmen vakaların % 10-15’i ölüyor. Ayrıca, meningokok menenjit geçirenlerin yaklaşık % 11-19’unda organ kayıpları, sağırlık ve sinir sistemi problemleri gelişiyor. Belirtiler arasında aniden başlayan ateş, baş ağrısı ve ense sertliği yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre daha az görülen belirtiler arasında nöbet, koma ve kol-bacaklarda güçsüzlük gibi nörolojik bozukluklar bulunuyor. Bebeklerde belirtiler ise yetişkinlerden farklılık gösterebiliyor. Meningokokal sepsis durumunda ayrıca solmayan döküntüler ortaya çıkabiliyor. Enfeksiyon gelişmiş ülkelerde nadir görülse de, Afrika ve Arap Yarımadası’nın riskli bölgeler arasında bulunduğu ifade ediliyor.

RESMİ RAKAMLAR VE OLASI GİRİŞİMLER

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, hastalığın yoğun olarak en son görüldüğü ülke Suudi Arabistan. WHO’ya göre, bu ülkede Mart ayında 11 vaka tespit edildiği bildiriliyor. Ayrıca Doğu Akdeniz bölgesinde Umre ziyaretinden dönen altı kişide daha hastalık görüldü. Meningokok, tüm ülkelerde bildirimi zorunlu bir hastalık. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Emrah Kırımlı, Türkiye’de her yıl yaklaşık 1500 vaka görüldüğünü ve 350 civarında insanın hayatını kaybettiğini aktarıyor. Ancak Kırımlı, resmi rakamların yayınlanmadığını, bunun kendi değerlendirmeleri olduğunu vurguluyor. Prof. Dr. Ceyhan, bu hastalığın tüm dünyada 10-20 yılda bir pikler yaptığını belirtiyor.