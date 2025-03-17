Menopoz Sürecini Etkileyen Faktörler

YAŞAM TARZININ ETKİSİ

Kadınların menopoz dönemini şekillendiren en önemli unsurlardan biri yaşam tarzı. Dr. Öğr. Üyesi Serhat Şen, kadınların nasıl bir yaşam sürerse, menopoz sürecinin de o yönde gelişeceğini ifade ediyor. Menopoz döneminde konfor alanından çıkmak ve yeni şeyler öğrenmek, semptomların hafiflemesine yardımcı oluyor. Şen, sigara ve aşırı kahve tüketiminin yumurta rezervlerine zarar verdiğini vurguluyor.

MENOPOZ TANIMI VE DÜZENLİKLER

Menopozun tanımını yapan Dr. Şen, “Bir yıl boyunca adet görmemek menopoz olarak kabul edilir” açıklamasını yapıyor. 45-50 yaş aralığında yaşanan adet düzensizliklerinin menopozun habercisi olduğunu belirten Şen, 40 yaş altında görülen menopozun tıbbi bir sorun olduğunu vurguluyor.

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ROLÜ

Menopoz sürecinde çevresel faktörlerin de önemli olduğunu dile getiren Şen, “Sigara içmek ve aşırı kahve tüketmek yumurta rezervlerinin düşmesine sebep oluyor” diyor. Ayrıca, rahim zarının östrojene fazla maruz kalmaması gerektiğini de ekliyor.

ZİHİNSAL AKTİVİTELERİN ÖNEMİ

Menopoz döneminde zihinsel aktivitelerin önemine değinen Şen, “50 yaşından sonra yeni bir dil öğrenmek Alzheimer’a karşı koruyucu bir etki gösteriyor” şeklinde konuşuyor. Kalıpları terk etme ve cesaret gösterme, menopoz sürecinin daha sağlıklı geçmesine yardım ediyor.