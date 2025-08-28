Mensure Toylan, 84 Yaşında Çalışıyor

YAŞINA RAĞMEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Aydın Efeler ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Mensure Toylan, yaşına rağmen kendi geçimini sağlamaya devam ediyor. Çalışmanın hayattaki en büyük nimetlerden biri olduğunu vurgulayan Toylan, “Pek çok kişi çalışmaktan imtina ediyor” diyerek, 84 yıllık sürecinde hep çalıştığını ve sağlığını bu çabaya borçlu olduğunu ifade ediyor.

SEYYAR SATICILIK YAPIYOR

Aydın Efeler İlçe merkezinde SGK ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin önünde seyyar satıcılık yapan Mensure Toylan, yaptığı hamur işlerini satarak kimseye muhtaç olmadan yaşamak için çabalıyor. Eşinden kalan emekli aylığına rağmen boş durmadan çalıştığını belirten Toylan, günümüz gençliğinin en büyük sorununu “üretmenden tüketmek” olarak değerlendiriyor.

HAMUR İŞLERİNE YETENEKLERİ VAR

Akşehir’de doğup büyüdüğünü, anne-babasını kaybedince 1979 yılında memur olan abisinin yanına yerleştiğini anlatan Mensure Toylan, “Çocukken büyüklerimden hamur işlerini öğrenmiştim. Bizim dönemimizde her kız yufka açar, börek ve çörek yapmasını bilirdi. 1988 yılında evlendim ve terzilik yaparak aileme katkı sağlamaya çalıştım. Eşim 2017 yılında vefat edince emekli maaşı bana kaldı. Ancak ben hayat mücadelesine devam ettim. Terzilik fabrikasyon üretime dönünce, yufka açarak börek ve çörek yapmaya başladım. Kimseden bir şey istemiyorum. Sağlığım elverdikçe kendi çapımda çalışıp üretmeye devam etmek istiyorum. Sağlıklı olan herkesin de sadece kazanç için değil, sağlığını koruması için çalışmasını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.