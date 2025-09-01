Menteşe Başkanına Molotof Atıldı

OLAYIN GERÇEKLAŞTIĞI AN

Menteşe Belediye Başkanı CHP’li Gonca Köksal Aras’ın dede ve anneannesinin evinin balkonuna iki molotof kokteyli atıldı. Olay, Muğla’nın Menteşe ilçesinin Muslihittin Mahallesi’nde bir apartmanın birinci katında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz olan şapkalı iki kişi, balkon bölgesine molotof kokteyli attı. Çevre sakinleri, yangını hızla söndürdü ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Olay yerinde Muğla Valisi İdris Akbıyık, konuyla ilgili açıklamada bulundu. “Bir cam şişe içerisinde iki yanıcı madde atıldığında saat 22.10 civarında yangın meydana geldi ve mahallelilerin hızlı müdahalesi sayesinde can ve mal kaybı olmadan söndürüldü. Şu anda tüm emniyet birimlerimiz ve jandarma, olayı gerçekleştiren iki kişiyi yakalamak için büyük bir çaba sarf ediyor. Gerekli analizler, PTS kayıtları titizlikle inceleniyor. Şehrin giriş ve çıkışında tüm birimlerimiz kontrol yapıyor, uygulama gerçekleştiriyor. En kısa zamanda bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalayacağız” dedi.

BAŞKANLARDAN İFADELER

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile eşi, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da olay yerine geldiler. Gonca Köksal Aras, “Henüz belli değil. Bir an önce bulunmalarını istiyoruz. Kim yaptı, kim yaptırdı? Ailemizin sağlık durumu iyi” ifadelerini kullandı.