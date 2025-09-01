Menteşe Belediye Başkanı’nın Evine Saldırı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Menteşe Belediye Başkanı CHP’li Gonca Köksal Aras’ın dede ve anneannesinin evinin balkonuna iki molotof kokteyli atıldı. Olay, saat 22.00 sıralarında Muğla’nın Menteşe ilçesinin Muslihittin Mahallesi’ndeki bir apartmanın birinci katında yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen şapkalı iki kişi, Aras’ın aile evine molotof kokteyli fırlattı. Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından kısa sürede söndürüldü ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlattı.

VALİDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, olay yerinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bir cam şişe içerisinde iki yanıcı madde atıldığı ve saat 22.10 civarı yangın meydana geliyor. Mahallelinin hızlı müdahalesiyle can ve mal kaybı olmadan söndürüldü. Şu anda tüm emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz ve olayı gerçekleştiren iki kişiyi yakalamak için büyük gayret sarf ediyorlar. Gerekli analizler, PTS kayıtları titizlikle inceleniyor. Şehrin girişi çıkışında tüm birimlerimiz emniyet ve jandarma kontrol uygulaması yapıyor. En kısa zamanda bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalayacağız.”

BELEDİYE BAŞKANINDAN İFADELER

Olayın hemen ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras olay yerine geldi. Gonca Köksal Aras, “Henüz belli değil. Bir an önce bulunmalarını istiyoruz. Kim yaptı, kim yaptırdı? Ailemizin sağlık durumu iyi,” şeklinde konuştu.