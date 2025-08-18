Menteşe’de 11. Şenlik Hazırlandı

GÖKTEPE ŞENLİĞİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Göktepe Mahallesi, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek olan 11. Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği için tüm hazırlıklarını tamamladı. Organizasyon Komitesi, etkinliğin detaylarını paylaşmak amacıyla Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, Göktepe Mahalle Muhtarı İsrafil Kaçar, Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Şahin ve dernek üyeleri olan Arif İlman, Muhammer Cihan ile Ahmet Ceylan katıldı.

ŞENLİK PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Heyet, Vali Akbıyık’a etkinlik programı ile ilgili bilgi verdi. Bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan şenlik kapsamında halk oyunu gösterileri, yöresel müzik dinletileri, el sanatları sergileri ve geleneksel lezzetlerin sunumları gerçekleştirilecek. Etkinliğin, Göktepe’nin kültürel mirasının korunması ve birlik-beraberlik ruhunun güçlendirilmesi açısından oldukça önemli olduğunu dile getiren Vali Akbıyık, emeği geçenlere teşekkür ederek başarılar diledi.

BÖLGE HALKI ŞENLİKLERE DAVET EDİLDİ

Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği’nin hazırlıkları son aşamaya geldiği belirtilerek, tüm bölge halkı etkinliğe davet edildi. Bu geleneksel etkinlik, yerel kültürün yaşatılması ve toplumsal dayanışmanın sağlanması açısından zengin içerikler sunmayı hedefliyor.