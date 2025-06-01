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Menteşe’de Asistan Doktor Ölü Bulundu

ASIL OLAY

Muğla’nın Menteşe ilçesinde görev yapan bir asistan doktor evinde ölü bulundu. Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde asistanlık yapan Anıl Canbaş (26) ile ilgili haber alamayan aile üyeleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri, Canbaş’ın yaşadığı Kötekli Mahallesi TOKİ Konutları’ndaki adrese yönlendirildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, genç doktoru hareketsiz durumda buldu. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından, Canbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE İNCELEME İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Canbaş’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Merakla beklenen sonuçların, Canbaş’ın ailesi ve sevenleri ile paylaşılıp paylaşılmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

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