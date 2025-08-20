Haberler

Menteşe’de Güvenlik Görevlisi Vuruldu

GÜVENLİK GÖREVLİSİ AĞIR YARALANDI

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde bir güvenlik görevlisi, başından vurulmuş olarak bulundu. Ağır yaralanan güvenlik görevlisi, daha ileri tedavi için başka bir hastaneye sevk ediliyor. Olay, Emirbeyazıt Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ İNCELEME ALTINDA

Edinilen bilgilere göre, bir bankada güvenlik görevlisi olarak görev yapan M.Y., kendisine zimmetli olan silahıyla başından vurulmuş halde bulundu. Bu durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, acil yardım için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İLK MÜDAHALE VE TEDAVİ SÜRECİ

Sağlık ekipleri, M.Y.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ağır yaralı olarak Menteşe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası, M.Y. daha kapsamlı tedavi amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor.

