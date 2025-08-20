Menteşe’de Güvenlik Görevlisi Vuruldu

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde bir güvenlik görevlisinin ağır yaralı halde bulunduğu bildiriliyor. Olay, Emirbeyazıt Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Y., zimmetli silahıyla başından vurulmuş durumdaydı.

VATANDAŞLARDAN İHBAR GELDİ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, M.Y.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ağır yaralı olarak Menteşe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. M.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.