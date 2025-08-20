Haberler

Menteşe’de Halı Saha Yatırımları Devam Ediyor

SPOR YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gençlerin ve öğrencilerin sportif etkinliklerini desteklemek amacıyla başlatılan halı saha yatırımları aralıksız sürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Göktepe Ortaokulu, Kıvanç Cesur Ortaokulu, Alim Yılmaz Ortaokulu ve Turgutreis Anadolu Lisesi’ne yeni halı sahalar kazandırılıyor. Bunun yanı sıra, Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde mevcut olan iki halı saha da yenileniyor.

MODERN SPOR ALANLARI SUNULACAK

Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, devam eden projelerin tamamlanmasının ardından öğrencilerin daha modern ve güvenli alanlarda spor yapma imkanı bulacağına dikkat çekildi. Menteşe’de gerçekleştirilen bu yatırımların, hem okul sporlarına hem de gençlerin sağlıklı gelişimine önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

