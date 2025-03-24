Menteşe’de Hentbol Turnuvası Başladı

AÇILIŞ SEREMONİSİYLE BAŞLADI

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Okul Sporları Küçük Kızlar ve Erkekler Hentbol Grup Birinciliği müsabakaları, düzenlenen açılış seremonisiyle start aldı. Menteşe Spor Salonu’nda gerçekleştirilen bu törene, sporcular, antrenörler, idareciler ve hakemler katıldı.

KYΑΣIYA MÜCADELE

Müsabakalar, 24-27 Mart tarihleri arasında dört gün boyunca devam edecek. Takımlar, bir üst tura geçebilmek için yoğun bir mücadele sergileyecek. Yetkililer, okul sporlarının genç sporcuların fiziksel ve zihinsel gelişiminde sağladığı katkıya dikkat çekerek, bu tür organizasyonların desteklenmesinin gerektiğini belirtiyor.

CENTİLMENLİK BEKLENTİSİ

Turnuva süresince sporcuların, centilmenlik anlayışı çerçevesinde mücadele etmeleri bekleniyor. Hentbolseverler de tribünlerde takımlarını desteklemek için yerlerini alacak.