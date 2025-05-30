Menteşe’de Kireçle Badana Etkinliği Yapıldı

ÇEVRE KORUMA ETKİNLİĞİ

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde kentsel sit alanındaki eski Muğla evlerinin korunması amacıyla mahalle sakinleri, belediyenin ücretsiz olarak dağıttığı kireçle evlerinin duvarlarını badana yapıyor. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Saburhane Mahallesi’nde gerçekleşen etkinlikte, geleneksel hale getirdikleri ücretsiz kireç dağıtımını bu yıl yeniden gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

GELENEĞİN ÖNEMİ

Aras, Menteşe’de evlerin ve bacaların beyaz renk ile boyanmasının yerel bir gelenek olduğunu dile getiriyor. Beyaz badananın kentin temizliğini simgelemesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Aras, “Bugün burada bir ağaca, bir kuşa, bir çocuğun tertemiz nefesine sahip çıkmak için toplandık. Dünya artık her zamankinden daha yüksek sesle yardım istiyor.” diyor. Küresel ısınma, kuraklık, orman yangınları ve deniz kirliliği gibi sorunların, yaşam alanlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.

Belediye olarak, şehrin temiz kalması için durmaksızın çalıştıklarına vurgulayan Aras, halktan da çöpleri ayrıştırarak çıkarmalarını istiyor. Etkinlikte çocuklara plastik kullanımını azaltmaya yönelik matara hediye edildi. Ayrıca, Ahmet İftar’ın atık malzemelerle oluşturduğu sergiyi gezen Aras, ardından Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mustafa Topbaş ve çocuklarla birlikte Saburhane Meydanı’nda badana yapıyor. Programda, halka toplam 30 ton kireç ücretsiz olarak sunuldu.