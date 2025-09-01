Menteşe’de Molotof Kokteyli Saldırısı Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin yaşadığı ev hedef alındı. Olay, Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak’taki Çardak Apartmanı’nın balkonuna molotofkokteyli atılmasıyla gerçekleşti. Komşuların hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. İki şüphelinin kaçışı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

OLAYDA YAŞANANLAR

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, durumu kontrol altına almak için çalışmalarına başladı. Saldırıya uğrayan dairenin, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine ait olduğu öğrenildi. Olay esnasında evde Köksal Aras’ın annesi ve dedesi bulunuyordu. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, iki kişi bir taksiden inerek ellerindeki molotofkokteyllerini dairenin balkonuna fırlattı. Küçük çaplı yangın, apartman sakinlerinin müdahale etmesiyle büyümeden söndürüldü.

POLİSİN SORUŞTURMASI

Saldırıda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı fakat olay yerinde bazı kolonya şişeleri bulundu. Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras olaydan duyduğu endişeyi dile getirirken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı. Olay sonrası mahalle sakinleri, şüphelilerin kaçışına müdahale ederken, bu anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.