Menteşe’de Molotofkokteyli İhbarı Yapıldı

BALCONDA MOLOTOV KOKTEYLI SALDIRISI

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir dairenin balkonuna molotofkokteyli atıldı. Saldırının hedefi olan dairenin Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine ait olduğu öğrenildi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Gonca Köksal Aras ve ailesini ziyaret etti.

VALİ AKBILIYIK’TAN AÇIKLAMA

Ziyaretin ardından açıklama yapan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, “Bugün maalesef Muğla ilimizde üzücü bir olay meydana geldi. Menteşe Belediye Başkanımız Gonca hanımın annesi ve dedesinin yaşadığı eve dönük bir cam şişe içerisinde 2 yanıcı madde atıldığı saat 22.10 civarı yangın meydana geliyor ve mahallelilerin müdahalesi ile can ve mal kaybı olmadan söndürülüyor. Şu anda tüm Emniyet birimlerimiz, Jandarma birimlerimiz olayı gerçekleştiren eşkâlin tespit etmeye çalışıyor. İki kişi yakalamak için büyük gayret sarf ediyorlar. Gerek analizler gerekse PTS kayıtları titizlikle inceleniyor. Şehrin girişi çıkışında tüm birimlerimiz Emniyet, Jandarma kontrol yapıyorlar. Uygulama yapıyorlar. En kısa zamanda bu saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalayacağız, geçmiş olsun diliyorum Başkanımıza.” dedi.

BAŞKAN ARAS’TAN İFADELER

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise, “Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Tabii ki kim yaptı, kim yaptırdı, bunu bekliyoruz. Çok konuşulacak bir şey yok şu anda. Ailemin sağlıkları iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.