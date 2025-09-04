Menteşe’de Molotofkokteyli Olayı, 4 Tutuklu

Olayın Gelişimi

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dedesi ve anneannesinin yaşadığı evin balkonuna molotofkokteyli atılması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan T.K. (31), adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 4’e yükseldi. Olay, 1 Eylül’de saat 22.00 civarında Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi’nde gerçekleşti. İki şapkalı kişi, söz konusu evin balkonuna molotofkokteyli atarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yangını söndürmeye çalışırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yapıldı. Polis ekipleri, olay yerine intikal etti.

Şüphelilerin Eşyası Bulundu

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, siyah giyen iki kişinin, molotofkokteylini atmadan önce hazırlık yaptıkları ve ardından bölgeden kaçtıkları görüldü. Saldırganların bazı eşyaları yaklaşık 300 metre uzaklıkta, Güneş Evi Parkı yanındaki bir evin bahçesinde bulundu.

Gözaltı ve Tutuklamalar

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda Y.D.K., saat 02.00’de Menteşe’deki Kent Meydanı’nda, M.C.Ç. ise evinde saat 04.15’te gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, ‘kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme’ ve ‘nitelikli hırsızlık’ suçlarından tutuklandı. Ayrıca, şüphelilerin zincir marketten 5 kolonya şişesi çaldıkları belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı talimatının yurt dışında yaşayan suç örgütü lideri O.K. tarafından verildiğini belirledi ve O.K. hakkında kırmızı bülten çıkardı. İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalanan E.U. da Muğla’ya getiririlerek tutuklandı. Son olarak, Menteşe’de gözaltına alınan T.K. da tutuklandı, bu şekilde tutuklu sayısı 4’e ulaştı.