Menteşe’de Motosiklet Kazası Yaşandı

KAZA YERİ VE HASTANEYE KALDIRILMA

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Akyol mevkiinde bir motosiklet kazası meydana geldi. İki motosikletin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. 48 AKY 921 plakalı motosiklet ile 48 TT 089 plakalı motosikletin çarpıştığı bu olayda, 48 AKY 921 plakalı motosikletin sürücüsü İ.U., araçta yolcu olarak bulunan hamile S.U. ve diğer motosiklette yolcu olarak bulunan E.N.G. yaralanmış durumda.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bildirim sonrası, olay yerine hızlıca gelen ambulans ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazanın gelişimi ve nedenleri ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.