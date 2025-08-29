Haberler

Menteşe’de Motosiklet-Otomobil Kazası Oldu

KAZA BİLGİLERİ

Menteşe ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu hamile olan kadın sürücü yaralandı. Kaza, Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde, Menteşe Stadyumu önünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 48 NS 406 plakalı araç, cadde üzerinde seyir etmekte olan 48 AVA 659 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olan hamile genç kadın yaralandı.

MÜDAHALE VE SONRAKİ ADIMLAR

Kaza anını gören çevredeki kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine hızla bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Konuyla ilgili polis ekipleri de kazanın detaylarını incelemek için soruşturma başlatmış durumda.

