Menteşe’de Sahte Dolar Yakalandı

SAHTE DOLAR PIYASAYA SÜRÜLMEK ÜZERDİ

Menteşe ilçesinde sahte dolar sürmeye hazırlanan bir kişi, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ilçede sahte paranın piyasaya sürüleceği yönünde aldıkları bilgilerle hemen harekete geçti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI VE SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan takip sonucunda, piyasaya sahte para sürmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şahıs üzerinde yapılan aramada, toplamda 25 adet sahte 100 dolarlık banknot bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, ilgili işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.